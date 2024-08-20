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​В Госдуме планируют ограничить мотоциклистов в обгоне автомобилей

Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам движение между потоками машин

​В Госдуме планируют ограничить мотоциклистов в обгоне автомобилей
Фото: freepik.com

В Государственной Думе обсудили вопрос с безопасностью на дороге и предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы. С такой идеей выступил депутат ГД Султан Хамзаев, сообщают РИА Новости.

«Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками... понятная мера: запретить мотоциклистам совершать обгон автомобилей. Разрешить движение исключительно по полосе», ‒ указал депутат.

По мнению Хамзаева, запрет значительно уменьшит риск аварий и конфликтов на дороге, так как сейчас частой проблемой является то, что автомобилист может «зацепить» или «прижать» мотоциклиста.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 202, комментариев: 0
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