Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам движение между потоками машин

В Государственной Думе обсудили вопрос с безопасностью на дороге и предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы. С такой идеей выступил депутат ГД Султан Хамзаев, сообщают РИА Новости.

«Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками... понятная мера: запретить мотоциклистам совершать обгон автомобилей. Разрешить движение исключительно по полосе», ‒ указал депутат.

По мнению Хамзаева, запрет значительно уменьшит риск аварий и конфликтов на дороге, так как сейчас частой проблемой является то, что автомобилист может «зацепить» или «прижать» мотоциклиста.