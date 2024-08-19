Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» будет работать до 22 сентября

Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Интерактивное пространство на Цветном бульваре в областной столице, посвященное 80-летнему юбилею Тюменской области, является продолжением стенда региона, который работал на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. За восемь дней его посетили 50 000 человек.

Один из стендов инфопарка посвящен программе «Сотрудничество». Программу на протяжении двадцати лет общими усилиями реализуют Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Пройден огромный путь, и его результаты очевидны, подчеркнул Дмитрий Артюхов.

«Программа «Сотрудничество» хорошо зарекомендовала себя гибкостью. Мы построили ключевые дороги для нашего региона, и из Салехарда теперь можно доехать до Тюмени. Тысячи семей наших покорителей Севера переехали в Тюмень, в комфортный климат. Сейчас благодаря программе строим новые медицинские центры. Все это помогает нашим регионам развиваться и уверенно смотреть в будущее», – заявил губернатор Ямала.

Руслан Кухарук отметил уникальность программы, которая позволяет в долгосрочной перспективе определять проекты, которые являются наиболее важными для жителей и реализуются на благо не только трех регионов, но и всего Уральского федерального округа, страны в целом.

Мультимедийная экспозиция «Тюменская область, я люблю тебя!» будет работать ежедневно до 22 сентября.