16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9062   EUR  97,8390  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Госдуме предложили включить в школьную программу курс «Логика»

В программу российских школ может войти курс логики

​В Госдуме предложили включить в школьную программу курс «Логика»
Фото: ТАСС

Первый замглавы комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой ввести в школьные программы курс логики. Она направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо со своим предложением, сообщает ТАСС.

«Представляется возможным включение курса логики в учебную программу основного и среднего общего образования, с целью развития у учащихся научного и логического мышления. Это поможет ребятам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения», ‒ говорится в письме.

По словам Лантратовой, на сегодняшний день курс логики есть в учебных программах большинства вузов страны. Однако, учащиеся осваивают ключевые формы мышления уже в школе.

«В настоящий момент специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого «клипового мышления», при котором у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений», ‒ добавила она.

В курс логики могут войти следующие темы: «предмет и значение логики», «различные классы понятий», «логические категории и отношения между понятиями», «дедуктивные и индуктивные умозаключения», «методы логического доказательства и опровержения», «основы рациональной дискуссии».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:10, просмотров: 198, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​История со счастливым концом: сургутяне неделю искали корги по кличке Месси 410
  2. ​19 августа над Россией взойдет «Осетровая Луна» 358
  3. ​Матери трех детей из Нефтеюганска пришлось доказывать свою многодетность 327
  4. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 296
  5. ​Руслан Кухарук обсудил с министром Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекуновым еще один мост через Обь 263
  6. ​В Сургуте готов к учебному году новый корпус школы №9 254
  7. ​На автодороге «Сургут − Нижневартовск» в ДТП пострадали женщина и ребенок 252
  8. ​Провал на Никольской: в Сургуте деформировался еще один участок дороги 244
  9. ​Югра оказалась в топ-3 регионов по уровню зарплат учителей в России 242
  10. ​Либо доверяй, либо проверяй 239
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2858
  2. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 2077
  3. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 1530
  4. ​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате 1483
  5. Рейс Сочи-Сургут задержали на 9,5 часов 1374
  6. Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте 1370
  7. Министра просвещения ждут в ХМАО на открытие крупнейшей школы в регионе 1333
  8. ​Церковь и архитектура 1305
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША 1299
  10. Югорчане оформили кредиты на миллионы и перевели деньги мошенникам 1284
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12185
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4742
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4465
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3642
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3542
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3118
  7. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2945
  8. ​Тесно 2880
  9. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2858
  10. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2852

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика