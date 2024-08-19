В программу российских школ может войти курс логики

Первый замглавы комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой ввести в школьные программы курс логики. Она направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо со своим предложением, сообщает ТАСС.

«Представляется возможным включение курса логики в учебную программу основного и среднего общего образования, с целью развития у учащихся научного и логического мышления. Это поможет ребятам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения», ‒ говорится в письме.

По словам Лантратовой, на сегодняшний день курс логики есть в учебных программах большинства вузов страны. Однако, учащиеся осваивают ключевые формы мышления уже в школе.

«В настоящий момент специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого «клипового мышления», при котором у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений», ‒ добавила она.

В курс логики могут войти следующие темы: «предмет и значение логики», «различные классы понятий», «логические категории и отношения между понятиями», «дедуктивные и индуктивные умозаключения», «методы логического доказательства и опровержения», «основы рациональной дискуссии».