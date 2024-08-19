В ГД предложили наказывать за вовлечение несовершеннолетних в преступность через интернет

В России могут усилить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступность. В сентябре этого года Государственная Дума рассмотрит такой законопроект, сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин в своих соцсетях.

«Дети и подростки в силу своей доверчивости не могут до конца осознать всю серьезность того или иного поступка, а также его последствий. Злоумышленники пользуются этим, превращая несовершеннолетних в соучастников преступлений», ‒ подчеркнул он.

По словам Володина, необходимо дополнить Уголовный кодекс РФ статьями:

‒ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» (ст. 150 УК РФ);

‒ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» (ст. 151 УК РФ).

«Для виновных в этих деяниях будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», ‒ добавил Председатель ГД.

Напоминаем, что в мае 2024 года был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.