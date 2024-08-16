Затраты на сборы в школу выросли на 10% в российских городах

Расходы родителей на сбор детей в школу в 2024 году заметно выросли. По данным опроса SuperJob, в крупнейших городах России затраты на покупку школьной формы, обуви, спортивных костюмов, рюкзаков и канцтоваров увеличились в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Особенно значительный рост расходов отмечен в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (+13%). В Москве и Санкт-Петербурге комплект школьных принадлежностей обошелся в среднем в 16 500 и 15 000 рублей соответственно. Вслед за ними идут Красноярск и Казань с затратами около 14 800 рублей.

В исследовании отмечается, что 9% родителей были вынуждены взять кредиты для подготовки детей к учебному году.