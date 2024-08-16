В России зафиксировали массовые случаи отказа в переводе школьников в 10 класс

Генпрокуратура РФ сообщила о многочисленных случаях отказа в переводе школьников в 10 класс, даже при наличии у них хороших оценок. Инциденты были зафиксированы в Оренбургской области, Краснодарском крае и других частях России. Например, в одной из школ 46 учащихся не смогли продолжить обучение: их средний балл был ниже 4,4. И только после обращения родителей, права детей были восстановлены, а директор привлечен к административной ответственности.

«Вопреки положениям закона и желанию детей им отказывают в зачислении в 10 класс, т.к. дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а т.н. универсальные классы попросту отсутствуют, − отметили в Генпрокуратуре РФ. − В результате старшие классы формируются на основании индивидуального отбора, критерии которого определяются школами произвольно (с учетом среднего балла аттестата об основном общем образовании, результатов внутришкольной диагностики или основного государственного экзамена по профильным предметам, содержания портфолио обучающегося и др.)».

Вопрос остается под контролем Генпрокуратуры РФ.