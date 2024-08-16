Минздрав РФ предложил утвердить новый перечень противопоказаний к управлению автомобилем

Минздрав России выступило с инициативой принять новый список медицинских ограничений для управления транспортными средствами, включающий в себя расстройства, связанные с сексуальными предпочтениями и половой идентификацией. Проект постановления правительства РФ уже представлен на портале нормативных правовых актов.

В новый список войдут десять категорий органических заболеваний: симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства, невротические и соматофорные расстройства, состояния, связанные со стрессом, умственная отсталость, психические расстройства и нарушения поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

В перечне также указаны нарушения личности и поведения, возникающие в зрелом возрасте. Согласно кодам по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), в этот список входят расстройства сексуального предпочтения (F65), такие как фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, а также расстройства половой идентификации (F64), включая транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройства половой идентификации в детском возрасте.

Если распоряжение будет подписано, оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года.