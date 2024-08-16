Риск распространения лихорадки Оропуш в России довольно мал

Эксперты Роспотребнадзора назвали риск распространения лихорадки Оропуш в РФ минимальным. Пункты пропуска через госграницу находятся под тщательным контролем, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В настоящий момент риски распространения лихорадки Оропуш в России минимальны. <…> Во избежание завозных случаев специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, для своевременной диагностики пандемии эксперты Роспотребнадзор разработали современные тест-системы. Они позволяют точно выявить возбудителя инфекции методами ПЦР и вовремя принять необходимые меры безопасности.

Туристам, которые едут в страны, где была выявлена лихорадка Оропуш, рекомендуют избегать мест скопления комаров ‒ они входят в список переносчиков заболевания. Также следует использовать репелленты и закрытую одежду.