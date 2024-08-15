ИИ достигает точности 98% в определении заболеваний на основе цвета языка

Иракские и австралийские ученые создали систему, которая смогла диагностировать диабет, инсульт, анемию, астму, патологии печени и желчного пузыря, COVID-19, а также различные сосудистые и гастроэнтерологические заболевания. Требовалась лишь фотография языка пациента. Информацию предоставили на сайте.

Инженеры-исследователи из MTU и UniSa «скормили» нейросети более пяти тысяч изображений для обучения алгоритмов искусственного интеллекта.

Старший автор исследования, адъюнкт-профессор MTU и UniSA Али Аль-Наджи отмечает, что искусственный интеллект воссоздает методику, применяемую на протяжении 2 000 лет в традиционной китайской медицине, где диагностика заболеваний проводится через анализ состояния языка.

«Цвет, форма и толщина языка могут указать на множество заболеваний. Как правило, у людей с диабетом язык желтый, у онкологических больных язык фиолетовый, белый язык может указывать на анемию», – отмечает профессор.

Профессор UniSA Джаваан Чал, один из авторов исследования, предполагает, что в будущем смартфоны смогут таким способом выполнять диагностику различных заболеваний.