Молодой человек погиб в Тюмени, пытаясь остановить катящийся автомобиль

В Тюмени погиб 21-летний молодой человек, который ремонтировал свой автомобиль Toyota во дворе дома на улице Сперанского. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель не предпринял меры предосторожности, чтобы предотвратить самопроизвольное движение машины. Когда двигатель запустился, автомобиль начал движение. Мужчина попытался остановить его руками, но упал и оказался зажатым между свой машиной и соседним автомобилем.

«При самозапуске двигателя автомобиль покатился и зажал владельца, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Швецов.

Обстоятельства трагического инцидента уточняются.