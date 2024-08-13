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​Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское

Султан Хамзаев выступил против детского шампанского

​Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское
Фото: Султан Хамзаев / t.me

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев планирует обратиться в правительство РФ с просьбой запретить детское шампанское. Об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости.

«Не первый год выступаю за запрет детского шампанского. Это прямая реклама алкогольных напитков в детской среде. Почему нельзя называть лимонад лимонадом? Зачем обязательно использовать слово «шампанское», которое имеет прямое отношение к определенному виду алкоголя. Реклама алкогольных напитков среди детей запрещена. За это нужно штрафовать», ‒ рассказал Хамзаев.

Депутат добавил, что эта тема активно обсуждается накануне новогодних праздников. По его мнению, нужно, чтобы детского шампанского не было уже в этот Новый год.

«Считаю, что предприниматели могут добровольно отказаться от подобного товара в преддверии Нового года. Со своей стороны мы попросим правительство РФ провести мониторинг, взять на контроль запрос от граждан России и предложить свой механизм запрета такой продукции как «детское шампанское», ‒ пояснил парламентарий.

Ранее мы писали о том, что Султан Хамзаев предложил запретить работу алкомаркетов в России в выходные дни.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 218, комментариев: 0
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