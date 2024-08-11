В Тобольском районе благодаря новым ФАПам выявляют рак на ранней стадии

Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в муниципалитетах Тюменской области работают современные ФАПы, оснащенные новейшим оборудованием. Это позволяет специалистам выявлять опасные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

– Так, в одном из новых ФАПов, фельдшер кабинета раннего выявления заболевания проводила медицинский осмотр женщины средних лет. Она заметила у неё небольшое уплотнение в груди и немедленно направила женщину на маммографию. Исследование подтвердило опасение фельдшера – это была опухоль, которая могла оказаться злокачественной. Далее пациентка прошла УЗИ, и, после консультации с онкологом, направилась в Медицинский город для проведения биопсии. Анализ показал злокачественную природу новообразования, которое врачи успешно удалили. Благодаря выявлению онкозаболевания на ранней стадии, сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, – рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Специалисты отмечают также и важность подготовки медицинских работников, работающих в ФАПах и врачебных амбулаториях. Медики проходят специальную подготовку, чтобы уметь своевременно выявлять онкологические заболевания и оказывать качественную помощь пациентам.

Как сообщалось ранее, до конца 2024 года в Тюменской области планируют открыть 14 новых ФАПов.