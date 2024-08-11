16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9920   EUR  95,1844  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области продолжается реализация регионального проекта «Сохранение лесов»

В тюменских лесах высаживают сеянцы сосен

​В Тюменской области продолжается реализация регионального проекта «Сохранение лесов»
vk.com/dlk_to

В Армизонском лесничестве Тюменской области отправили первый урожай сеянцев, выращенных в новой теплице. На этой неделе посадочный материал получили лесоводы Абатского, Заводоуковского, Исетского, Ишимского, Казанского и Упоровского районов. Лесоразведение и лесовосстановление в Тюменской области ведется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

– Маленьким сосёнкам всего три месяца, но благодаря созданным в теплице условиям, они успели достичь нужных размеров для использования в работах по лесовосстановлению. В общей сложности в армизонской теплице площадью 1200 м² за одну ротацию удалось вырастить 450 тысяч сеянцев. Этого количества хватит, чтобы восстановить лесные насаждения на площади 146 га. Благодаря тому, что сеянцы транспортируют и пересаживают вместе с земляным комочком, в котором они выросли, их приживаемость очень высока и стремится к 85% - 90%. Использование такого посадочного материала при восстановлении лесов значительно повышает эффективность этих мероприятий, – рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Параллельно ведется работа по ликвидации аварийных деревьев. План выполнен на 66%.

– С начала года работники лесного хозяйства ликвидировали 102 дерева, которые представляли угрозу жизни, здоровью, имуществу людей или могли повредить наземные коммуникации и объекты инфраструктуры. Всего планируется убрать 155 таких деревьев, – добавили в департаменте.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:07, просмотров: 158, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как избежать заражения туляремией: советы для жителей Югры 596
  2. ​«Тюменская область, я люблю тебя!»: инфопарк открылся в Тюмени в преддверии 80-летия региона 478
  3. ​Доля тюменцев, занимающихся физкультурой и спортом, превышает 60 процентов 445
  4. ​Тюменская область оказывает помощь Курской области 440
  5. ​В Тюменской области вручили награды строителям накануне профессионального праздника 430
  6. Спасатели обнаружили тела детей, пропавших на реке Малый Юган 362
  7. Два новых спорткомплекса открыли в Сургутском районе 319
  8. ЦБ России может повысить ключевую ставку до 20% из-за инфляции 316
  9. ​В ХМАО продолжают искать пропавших на реке людей 310
  10. Руслан Кухарук: зарплаты спасателей вырастут уже в этом году 303
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 3570
  2. ​Власти Сургута продолжают ловить незаконных уличных торговцев 1950
  3. ​Операции с долларом на Мосбирже продлили на два месяца. Зачем это нужно и как повлияет на рубль 1384
  4. ​Чирикова: за разведение мяты полевой не посадят, но оштрафуют 1314
  5. ​Логическое продолжение 1309
  6. ​Штрафуйте 1265
  7. ​В ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах 1261
  8. ​Кухарук в восторге: врио губернатора Югры отметил эффективную работу Андрея Трубецкого и команды Сургутского района 1245
  9. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 1234
  10. ​Уровень воды снижается, работы приближаются: в сентябре возобновят строительство набережной в Сургуте 1174
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 11078
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6471
  3. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4760
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4743
  5. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 4092
  6. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4049
  7. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 3895
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 3570
  9. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3108
  10. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 2764

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика