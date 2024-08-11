Туристический поезд «Чанлюйхао» свяжет Китай и Россию

В Китае состоялась церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао», который в будущем может связывать Китай и Россию. Торжественное событие прошло 8 августа в городе Хуньчунь на северо-востоке страны, пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Шэньяне.

«Чанлюйхао» — маршрут международного пассажирского поезда. Он будет реализован в три этапа. Первый включает в себя участок вдоль Туманной реки на территории КНР, второй – маршрут Хуньчунь-Владивосток, а третий этап предполагает прямое сообщение между Хуньчунем, Владивостоком и Москвой.