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​Доля тюменцев, занимающихся физкультурой и спортом, превышает 60 процентов

В Тюменской области отметили День физкультурника

​Доля тюменцев, занимающихся физкультурой и спортом, превышает 60 процентов
vk.com/mytyumen72

В Тюменской области состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Так, в столице региона состоялись соревнования по спортивной и художественной гимнастики, армрестлингу, дзюдо и силовому экстриму. На площади 400-летия также открылась выставка про историю тюменского спорта, где гости узнали о выдающихся спортсменах и тренерах.

С праздником жителей региона поздравил губернатор Александр Моор.

– Тюменская область – спортивный регион. Уже более шестидесяти процентов тюменцев выбрали для себя спорт и физическую культуру нормой жизни. Для многих спорт стал семейной традицией, которая передается из поколения в поколение. В этот Год семьи, объявленный Президентом России, спортивные династии делятся с нами уникальным опытом и своей любовью к спорту, – отметил глава региона.

Александр Моор также напомнил, что 80-летняя история Тюменской области богата спортивными событиями и достижениями:

– Особая признательность ветеранам спорта. В течение многих лет вы упорно и основательно закладывали надежный фундамент для нынешних спортивных побед и рекордов региона. Сегодня уже ваши ученики, новые чемпионы, успешно защищают на спортивных аренах честь области и страны.


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10 августа в 21:53, просмотров: 214, комментариев: 0
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