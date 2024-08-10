Из Тюмени в Курскую область направили лекарства

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что регион направит в Курскую область партию лекарственных средств.

– Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Собираем необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, отправим все в ближайшее время, – рассказал глава региона 8 августа.

В списке необходимых – десятки наименований препаратов и расходные материалы. Уже вечером в пятницу, 9 августа, первая партия была собрана и отправлена.

– Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами, – сообщил Александр Моор.

Отметим, что Тюменская область всегда оказывает помощь регионам в сложные периоды. Так, в июне тюменские медики были готовы оказать содействие коллегам из Дагестана. Кроме того, специалисты региона регулярно помогают соседям в ликвидации последствий природных чрезвычайных происшествий.