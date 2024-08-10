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​III Тюменский музейный форум состоится в октябре

Тюменский музейный форум приглашает специалистов к участию в дискуссиях о будущем музеев

​III Тюменский музейный форум состоится в октябре
Фото: vk.com/depculture

В Тюменской области с 10 по 11 октября пройдет III Тюменский музейный форум «Музей как феномен современного социокультурного пространства».

Форум объединит ведущих специалистов музейного дела, историков, искусствоведов, филологов, философов, краеведов и всех, кто интересуется развитием культуры, науки и образования.

– Событие пройдет 10-11 октября в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Форум «Музей как феномен современного социокультурного пространства» посвящен 80-летию со дня образования Тюменской области. Мероприятие состоится в регионе в третий раз, – рассказали в пресс-службе департамента культуры регионаю

Организатором форума Тюменское музейно-просветительское объединение, соорганизатор – правительство региона.

Основные темы для обсуждения:

  • Интеграция музеев в региональное и международное сообщество.
  • Исторический опыт региональных музеев.
  • Сохранение и изучение культурного наследия.
  • Музейная коммуникация и работа с аудиторией.
  • Роль музея в формировании исторической памяти.
  • Цифровые технологии в музеях.
  • Культурный туризм и развитие регионов.
  • Традиционные промыслы и ремёсла в современном мире.
  • Арт-менеджмент и креативные индустрии в музеях.

    • Форум пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн), объединив традиционные конференции «Словцовские чтения» и «Ремезовские чтения».

    Регистрация и подробная информация.


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    10 августа в 20:59, просмотров: 228, комментариев: 0
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