Тюменский музейный форум приглашает специалистов к участию в дискуссиях о будущем музеев

В Тюменской области с 10 по 11 октября пройдет III Тюменский музейный форум «Музей как феномен современного социокультурного пространства».
Форум объединит ведущих специалистов музейного дела, историков, искусствоведов, филологов, философов, краеведов и всех, кто интересуется развитием культуры, науки и образования.
– Событие пройдет 10-11 октября в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Форум «Музей как феномен современного социокультурного пространства» посвящен 80-летию со дня образования Тюменской области. Мероприятие состоится в регионе в третий раз, – рассказали в пресс-службе департамента культуры регионаю
Организатором форума Тюменское музейно-просветительское объединение, соорганизатор – правительство региона.
Основные темы для обсуждения:
Форум пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн), объединив традиционные конференции «Словцовские чтения» и «Ремезовские чтения».