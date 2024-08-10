Сбер и администрация Ишима заключили соглашение о сотрудничестве

В Ишиме состоялся ИнвестДень для предпринимателей со СберБизнесом, в котором приняли участие более 50 представителей бизнеса из Тюмени, Ишима и других муниципальных округов региона. Мероприятие организовано при поддержке правительства региона, Инвестиционного агентства Тюменской области и Торгово-промышленной палаты.

Один из результатов – заключение соглашения о сотрудничестве между Сбер и администрацией Ишима. Оно предполагает реализацию инфраструктурных проектов на территории города, улучшение инвестиционной привлекательности Ишима, развитие туристического кластера и строительной отрасли.

В рамках ИнвестДня глава города Ишима Федор Шишкин и первый заместитель главы Ишимского района Сергей Максимов презентовали инвестиционные возможности муниципалитета и рассказали о масштабных проектах. Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов представил инвестиционные возможности и ресурсы региона, обозначив перспективные направления для развития бизнеса.

– Николай Пуртов проинформировал присутствующих о 50 моделях для лёгкого старта, разработанных центром «Мой бизнес» и инвестиционных кейсах в производственной сфере от Инвестиционного агентства Тюменской области, которые могут заинтересовать крупных инвесторов. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева поделилась примерами удачных кейсов других муниципалитетов, – рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

ИнвестДень стал площадкой для знакомства предпринимателей с новыми возможностями, обмена опытом и налаживания деловых контактов.