12 августа звездопад Персеиды украсит ночное небо

На территории России в ночь на 12 августа будет наблюдаться метеоритный поток Персеиды. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов корреспонденту ТАСС.

Источник потока Персеиды – облако из частиц космической пыли и льда кометы 109/Свифта-Туттля. Этот поток происходит каждый год в середине августа. В ночь пика в пределах одного часа можно увидеть более 100 метеоров.

«Радиант находится в созвездии Персея, а это незаходящее созвездие северного полушария, поэтому его можно будет наблюдать на всей территории РФ всю ночь», – сказал Николай Железнов.

Астроном добавил, что звездопад наблюдается с конца июля до конца августа. Вне пиковых дат также можно увидеть небольшие вспышки на небе.