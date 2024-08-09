Владимир Путин подписал закон о доплате инвалидам и пенсионерам от 80 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прибавке к пенсии для пенсионеров от 80 лет и инвалидов первой группы. Им ежемесячно будут доплачивать 1 200 рублей, сообщает ТАСС.

«Выплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, или гражданам, являющимся инвалидами I группы. Она будет повышаться на районный коэффициент в районах Крайнего Севера и приравненных территориях, а также ежегодно индексироваться. Исключения составят инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном», ‒ говорится в сообщении.

Ранее такие выплаты получали неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за инвалидом первой группы и за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе.