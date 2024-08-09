Владимир Путин легализовал майнинг в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в стране. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Закон будет действовать с 1 ноября текущего года. В нем закреплены порядок и условия ведения этой деятельности. Заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр Минцифры.

Россияне, которые не имеют статус ИП, смогут заниматься майнингом криптовалюты без включения в реестр только в том случае, если они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления.

После вступления закона в силу, в стране будет действовать запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц.