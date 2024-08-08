Пользователи в России жалуются на недоступность YouTube

Пользователи в России сегодня, 8 августа, столкнулись с проблемами доступа к YouTube как на сайте, так и в мобильном приложении. Жалобы на недоступность сервиса массово поступают на платформы отслеживания сбоев downdetector.su и Brand Analytics. Всплеск жалоб был зафиксирован после 9:00 по московскому времени.

«Согласно данным Детектор сбоев от Brand Analytics сегодня, 8 августа 2024, пользователи в социальных сетях вновь начали жаловаться на проблемы с работой YouTube. Резкий всплеск жалоб «стартовал» ровно в 9:00 по московскому времени. 85% пользователей пишут в целом, о недоступности сервиса. 10% жалуются на мобильное приложение, остальные – на сайт. География жалоб обширна – от Владивостока до центральных регионов и далее на запад», - сообщили «Российской газете» в Brand Analytics.

Там добавили, что если в предыдущие две недели пользователи жаловались преимущественно на замедление работы сервиса и отмечали, что мобильное приложение YouTube функционирует лучше десктопной версии, то сегодня большинство комментариев касается полного сбоя – загрузка видео останавливается, и ролики недоступны для просмотра.