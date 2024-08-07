В Тюменской области завершился прием заявок на фестиваль «Салют Победы»

Завершился прием заявок на региональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К участию в фестивале допущено 18 творческих работ – театрализованных представлений, представляющих историю Тюменской области, связанных с Великой Отечественной войной, памятными датами истории России.
– Жюри приступило к работе. Предстоит просмотреть 18 часовых работ и выбрать лучшие постановки. По итогам регионального фестиваля Лауреаты I, II, III степеней получат сертификаты от 40 до 80 тысяч рублей, обладатель гран-при получит сертификат на 100 тысяч и право представлять регион на Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», – рассказали в пресс-службе областного департамента культуры.
В 2024 году проходит второй этап фестиваля «Салют Победы» по двум направлениям:
- Театрализованное представление (тематический концерт): центра народного творчества субъектов Российской Федерации готовят театрализованные представления патриотической направленности, которые могут быть приурочены к историческим и памятным датам, Дням воинской Славы России.
- Виртуальные выставки работ художников-любителей: центры народного творчества субъектов Российской Федерации создают итоговую виртуальную экспозицию из работ художников-любителей своего региона, которые стали победителями I этапа Фестиваля. Экспозиция должна содержать не менее 20 и не более 30 работ, представляющих события, связанные с Великой Отечественной войной 1941–1945 годов и памятными датами военной истории России.