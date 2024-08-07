Инвестиции в Тюменской области: «Юнкер» расширяет производство строительных материалов при поддержке региона

Единая инвестиционная команда Тюменской области, включающая заместителя губернатора Андрея Пантелеева, директора областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Анатолия Картухина и президента ТПП Тюменской области Ольги Езикеевой, посетила производственную площадку группы компаний «Юнкер».

Инвестор реализует на территории четыре очереди по производству строительных материалов: керамзитоблоков, газоблоков. В планах – запуск производства крепёжных изделий и утеплителя.

– Для развития Строительно-индустриального кластера мы выстраиваем цепочки, как когда-то в Нефтегазовом кластере. При реализации каждого инвестиционного проекта мы используем технологии и компетенции, которые сконцентрированы в регионе. Здесь мы видим, как из одного проекта, с которым пришел инвестор, сегодня реализуют четыре. И в каждом из них есть взаимодействие наших компаний. На предприятии по выпуску керамзитоблоков используют ингредиенты, которые делают в Тюмени, – отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Компания планирует ввести в эксплуатацию бетонный завод в 2025 году. Его производительность – 110 тысяч кубометров в год. На заводе проведен капитальный ремонт производственного помещения площадью, оборудованы комнаты отдыха для сотрудников.

Общая сумма планируемых инвестиций в проекты составит 2,627 млрд рублей, 751 млн рублей инвестором уже вложено.

Региональное Инвестиционное агентство оказало компании административную поддержку при реализации проектов, в части внесения изменений в градостроительную документацию, а также предоставило инвестиционный заем в сумме 150 млн рублей.