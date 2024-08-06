Многодетные семьи Тюменской области могут подать заявления на выплаты для школьников

С 11 августа многодетные семьи Тюменской области могут подавать заявления на получение выплаты на школьную форму. Как получить деньги, рассказали в областном департаменте социального развития.

Важно знать:

Заявление можно подавать до конца года, а затем в течение всего года обращаться за выплатой.

Выплата предоставляется 1 раз в календарном году на каждого школьника из многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области (в 2024 году – 16 844 рублей).

С 2024 года право на меру социальной поддержки имеют многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей, с учетом детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения.

Размер выплаты в 2024 году составит 14 989 рублей (величина прожиточного минимума для детей в Тюменской области).

Подать заявление можно через МФЦ или комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Информация о приеме заявлений в электронном виде через портал госуслуг будет размещена в сообществе «Департамент соцразвития Тюменской области» в VK.

Подробная информация доступна здесь и по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-1-00000-1.