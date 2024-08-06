«Сказочный мир» возвращается в Тюменскую область

В конце октября в Тюменской области состоится второй фестиваль кукольных театров Уральского федерального округа «Сказочный мир».

Фестиваль откроется в Тюмени спектаклем «Конёк-Горбунок» в исполнении Тюменского театра кукол. Всего будет показано 20 постановок в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, а также в селах Армизонское, Нижняя Тавда, Юргинское, Стрехнино, Упорово, Ярково, поселках Богандинский, Винзили, Московский.

На сцене выступят:

Челябинский театр кукол имени В. Вольховского

Краснотурьинский театр кукол

Театр актера и куклы «Петрушка»

Ханты-Мансийский театр кукол

Театр кукол «Золотой петушок»

Курганский театр кукол «Гулливер»

Екатеринбургский театр кукол

– Фестиваль станет незабываемым для детей и полезным для взрослых. Кроме показов спектаклей вновь проведём семинар «ТЕАТР и ШКОЛА» для педагогов и руководителей самодеятельных коллективов, – директор департамента культуры региона рассказала Елена Майер.

В 2023 году спектакли фестиваля «Сказочный мир» посмотрели более 11 000 детей из 10 населенных пунктов Тюменской области, в том числе в виртуальных концертных залах.