В Тюмени открылась выставка «Национальные сокровища Тюменской области»

К 80-летию Тюменской области в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева открылась уникальная выставка «Национальные сокровища Тюменской области», представляющая редкие книги из фонда библиотеки, рассказывающие историю Сибири с XVII века.

Среди экспонатов – чертежи и карты великого исследователя Сибири Семена Ремезова, научный труд Герарда Миллера, записи наблюдений географа и моряка Павла Крузенштерна, а также ценные издания, посвященные литературе ханты и манси.

– Выставка отражает девиз юбилейного года области – «От истоков к будущему». Каждый экспонат наполнен духом времени и характером тюменской земли. Это мост между богатым прошлым и уверенным будущим, который объединяет людей и укрепляет нашу связь с историей, – отметила директор департамента культуры региона Елена Майер.

Выставка будет работать в Менделеевке до конца года.

Отметим, что к 80-летию региона в Тюменской области состоятся 280 мероприятий.

– Наша задача – организовать праздник для жителей всего региона, поэтому с 9 по 18 августа в каждом уголке области пройдут праздничные концерты и спектакли, викторины и библиофесты, тематические выставки и культурно-просветительские мероприятия, – отмечала ранее Елена Майер.