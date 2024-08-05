Цены на билеты в плацкартных вагонах подскочили на 23% за первые полгода

Средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования в России в первой половине 2024 года составила 287 рублей за каждые 100 километров пути. Это на 23% больше, чем было в январе - июле 2023 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость билетов в плацкартных вагонах фирменных поездов за тот же период выросла на 17% и достигла 401 рубля за 100 километров. Также подорожали билеты в купе: на нефирменные поезда — на 15% до 438 рублей, а на фирменные поезда — на 16% до 595 рублей.

«Ведомости» отмечают, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах регулируются государством. Федеральная антимонопольная служба периодически пересматривает и индексирует эти тарифы. Последнее повышение тарифов произошло 1 декабря 2023 года и составило 10,75%.

Представитель «Яндекс Путешествий» в разговоре с изданием выразил мнение, что данные Росстата о повышении стоимости железнодорожных билетов отражают реальную ситуацию на рынке. Он пояснил, что на изменения цен по отдельным направлениям влияет множество факторов. Например, летом наблюдается высокий спрос на поездки в южные регионы, а в сезон белых ночей особенно популярен Санкт-Петербург. Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавил, что аномально высокий спрос на внутренний туризм в этом году также существенно влияет на рост цен.