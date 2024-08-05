Тюменцы Зубаревы признаны хранителями традиций на конкурсе «Семья года»

Тюменская семья Зубаревых из села Петелино Ялуторовского района одержала победу на всероссийском конкурсе «Семья года» В Москве они были признаны лучшими в номинации «Хранители традиций» среди 388 семей из всех регионов России.

Илья и Эльмира Зубаревы воспитывают пятерых детей, и все они объединены любовью к музыке. В семье играют на музыкальных инструментах и поют

– В начале июля мы встречались с семьей Зубаревых и обсуждали вопросы воспитания детей и сохранения культуры на селе. Я пожелал им достойно представить наш регион на федеральном уровне. Зубаревы справились с этой задачей блестяще. Осенью семья Зубаревых ждет пополнение! Мы желаем им счастья, благополучия и новых творческих успехов, – поздравил победителей губернатор Тюменской области Александр Моор.

Лауреатами всероссийского конкурса «Семья года» в пяти номинациях признаны 88 семей: «Многодетная семья» (21 семья), «Молодая семья» (16), «Сельская семья» (18), «Золотая семья» (12), «Семья – хранитель традиций» (21). Всего победителей 500 человек, самому юному из них исполнилось полгода, самому взрослому – 75 лет.