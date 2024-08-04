Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов

Любители тихой охоты должны ознакомиться с перечнем краснокнижных растений и грибов, чтобы не получить крупный штраф до миллиона рублей и даже — не сесть в тюрьму на срок до четырех лет. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Так, в 2023 году предусмотрели уголовную ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов из Красной книги. То же касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения, перевозки и пересылки таких растений и грибов, их продуктов, частей и производных (статья 260.1 УК РФ).

«Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31.10.2013 года и являются особо ценными», — пояснила юрист.

Например, перед поход в лес обязательно уточните в Красной книге, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake) — еще в прошлом сезоне он не защищался нормами уголовного законодательства.

За сбор остальных краснокнижных грибов предусмотрен штраф от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи (как правило, это нож и емкость для сбора).

Перечень охраняемых растений также недавно пополнили женьшень настоящий (panax ginseng) и родиола розовая (rhodiola rosea), за исключением популяции, произрастающей на территориях Республики Тыва, Алтайского края, Красноярского края и Магаданской области.

Согласно законопроекту, к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений можно привлечь лицо только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности, говорится на сайте Госдумы.