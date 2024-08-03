Пассажир из Самары пересел на другой рейс прямо на летном поле Внуково

В аэропорту Внуково произошел необычный случай, когда пассажир совершил пересадку за считаные минуты, не покидая летного поля. По данным телеграм-канала Baza, мужчина прилетел из Самары с задержкой в 40 минут и увидел другой самолет, который уже принимал пассажиров на посадку. Не дождавшись перронного автобуса и не пройдя стандартные процедуры, он пешком направился к нужному рейсу, после чего уточнил у пассажиров направление и занял свое место в салоне.

Когда пассажир находился на борту, представители авиакомпании связались с ним и попросили вернуться в офис для переоформления билета. Однако мужчина отказался, заявив, что уже успел пересесть на новый рейс и готовится к вылету. В итоге он прибыл в Пермь, где его встретили полицейские. Пассажира привлекли к административной ответственности за нарушение правил транспортной безопасности и отпустили.