16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,7833   EUR  92,8499  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​С 1 августа в России действует «зеленый» стандарт для ИЖС

В России вступил в силу стандарт зеленого строительства частных домов

​С 1 августа в России действует «зеленый» стандарт для ИЖС
Фото: ru.freepik.com

В России с 1 августа 2024 года начал действовать национальный стандарт зеленого индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС). Он обеспечит развитие сегмента качественного и энергоэффективного ИЖС, сообщило Правительство РФ со ссылкой на Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина.

«В России активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Причем при возведении частных домов важную роль играет экологичность. Зеленый ГОСТ Р для ИЖС станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых зеленых технологий строительства, а также ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения. Благодаря новому стандарту людям будут понятны измеримые параметры оценки качества домов, которых в индивидуальном жилищном строительстве до сих пор не существовало», ‒ сказал Хуснуллин.

Зеленый ГОСТ Р для ИЖС разработал институт развития «Дом.РФ». В новый стандарт входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. Объект ИЖС может получить до 90 баллов, следуя этим требованиям.

Ранее мы писали о том, какие еще законы вступят в силу с 1 августа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:53, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Песков о сбоях YouTube: на телефоне все работает 640
  2. ​«Уникальность Сергея Михайловича в том, что он за десятки лет работы на госслужбе не нажил себе врагов» 536
  3. ​Какие законы вступят в силу в августе 2024 года в России 529
  4. ​В Тюменской области совершенствуют качество медпомощи 480
  5. ​Югорчанин получил 7 лет колонии за смертельное избиение 475
  6. ​Тюменские врачи успешно лечат хронический вирусный гепатит С 473
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 3-4 августа? // АФИША 472
  8. ​На тюменском «Дне поля – 2024» обсудят развитие селекции отечественных сортов 470
  9. Массажный салон в Нижневартовске оказался прикрытием для проституции 459
  10. ​В Тюменской области отремонтированы более 50 объектов дорожной инфраструктуры 453
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 8537
  2. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2310
  3. ​Снизить градус 2052
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 1805
  5. В Сургуте огородят стихийное озеро на проспекте Мира 1714
  6. Большинству сургутян не хватает денег на отпуск 1579
  7. Госдума разрешила проводить сплошные вырубки леса на Байкале 1442
  8. ​Власти Сургута обратили внимание на многолетний котлован в 34 микрорайоне 1422
  9. Ложные километры: в Югре 13 человек обманули компанию на 33,5 млн рублей 1341
  10. Путешествие на море закончилось аварией для семьи из Сургута 1319
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 8537
  2. Гулянье на Черной 6429
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 5615
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 5042
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4177
  6. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4117
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3640
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3607
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3540
  10. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 3272

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика