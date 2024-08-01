Тюменские врачи: хронический гепатит С – не приговор

Хронический вирусный гепатит С – не приговор, считают специалисты тюменской Областной инфекционной клинической больницы. С начала 2024 года тяжелое заболевание успешно лечится в медучреждении.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, оказание медицинской помощи организовано в условиях дневного стационара. В первом отделении больницы под руководством заведующей Ирины Савельевой пациенты получают противовирусную терапию, направленную на элиминацию (очищение) вируса гепатита С при хроническом течении заболевания.

В отделение поступают пациенты из городских и областных поликлиник, где наблюдающие врачи-инфекционисты выдают направления после прохождения необходимых обследований.

«В нашей больнице пациент оформляется на дневной стационар, получает терапию, которая в общей сложности занимает 12 недель. Далее повторяется ряд исследований, после которых пациент снимается с учета по наблюдению и считается излеченным от хронического гепатита С», – сообщают специалисты медучреждения.

37 человек на данный момент проходит лечение в первом отделении тюменской больницы, 4 человека уже успешно завершили полный курс терапии. К концу 2024 года запланировано пролечить 50 человек.