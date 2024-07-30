Жителей Европы назвали чемпионами по злоупотреблению алкоголем

Взрослое население Европейского региона ВОЗ, охватывающего 53 государств в Европе и Центральной Азии, в среднем потребляет 9,2 литра чистого алкоголя ежегодно. Это самый большой показатель в мире. Меньше только в регионе Северной и Южной Америки − 7,5 литра, говорится в пресс-релизе учреждения.

«Европейский регион ВОЗ продолжает удерживать незавидный рекорд по самым высоким уровням потребления алкоголя и связанного с ним вреда во всем мире, а также по самому низкому числу воздерживающихся», − говорится в сообщении.

Самыми пьющими странами мира, согласно глобальному отчету ВОЗ, оказались Румыния (17,0 литров чистого алкоголя на каждого жителя в год), Грузия (14,3) и Чехия (13,3). Чуть меньше употребляют алкоголь в Уганде и Германии (по 12,2), а также в Австрии (12,0).

По среднесуточному потреблению лидерами стали Румыния (36,9), Грузия (31,1), Чехия (28,8) и Латвия (28,4). При этом Россия отстает в рейтинге пьющих стран − в стране фиксируют 22,6 литров чистого алкоголя на душу населения.

Между тем мужчины в Европейском регионе потребляют почти в четыре раза больше алкоголя (14,9 литра), чем женщины (4,0) в год.

В 2019 году 2,6 миллиона смертей во всем мире были связаны с алкоголем, что составляет 4,7% всех смертей в рассматриваемом году.