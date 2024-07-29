Тюмень отметила свой 438 день рождения

В честь 438-летия Тюмени в областной столице было организовано около 30 мероприятий. В этот день тюменцев и гостей города ждали концертные программы, фестивали, турниры, выставки и парады.

С праздников жителей областной столицы поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор:

Открыл празднование Дня города массовый забег «5 Верст» в экопарке «Затюменский». Дистанцию можно было пробежать или пройти пешком. Каждый участник вне зависимости от возраста и уровня подготовки преодолел дистанцию в комфортном для себя темпе.

Парад красных машин шестой год подряд входит в программу торжественных мероприятий в честь дня рождения Тюмени. Более 150 автомобилей и мотоциклов проехали единой колонной по центральной улице вдоль главных праздничных площадок. Тема Парада была приурочена к Году семьи, организаторы придумали множество интерактивов для взрослых и детей.

Городской фестиваль «Пикник книг на площади Солнца» был создан для общения горожан с тюменскими писателями, художниками, мастерами, музыкантами и знакомства с их творчеством. Тюменцы посетили книжную ярмарку, встречи с писателями, а также творческие мастер-классы «Литературного дворика» в сквере Сибирских кошек.

В парке Заречный прошел национальный татарский праздник «Сабантуй». Гостей развлекали концертной программой, выставкой национальных подворий. В программе были открытый турнир по силовому экстриму, мастер-классы по народным промыслам и ремеслам, спортивные состязания и национальные игры.

На тюменской набережной развернулись сразу три фестиваля. На фестивале «Тюмень сильная» участники испытали себя в спортивных играх и увлекательных квестах. Гости фестиваля кубинской музыки и танца «Чака-чака» посмотрели выступления профессиональных танцоров и поучаствовали в мастер-классах. А на фестивале «Вкусная Тюмень» разнообразное меню представили местные рестораторы.

На площади 400-летия Тюмени развернулась большая праздничная программа «Город сердцу дорог». Всех ждали множество интерактивных площадок, викторины, призы, много музыки и особая праздничная атмосфера.