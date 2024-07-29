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​Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

На Землю обрушится сильная магнитная буря

​Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре
Фото: ru.freepik.com, «Метеовести»

В июле впервые за последние 12 дней на Солнце произошла сильная вспышка, которая может привести к магнитной буре на Земле. Информацию об этом сообщил портал «Метеовести» со ссылкой на центр Фобос.

«Минувшей ночью впервые за последние двенадцать дней на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года. А до этого в прошедшее воскресенье на нашем светиле были зафиксированы две вспышке среднего класса М, по своей интенсивности близкие к максимальной возможному уровню ‒ М7,7 и М9,9. Несколько вспышек среднего уровня наблюдались и в субботу. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце», ‒ говорится в сообщении.

По мнению экспертов, уже сегодня ночью на Земле может наблюдаться слабая магнитная буря класса G1. В течение вторника она будет продолжаться и постепенно усиливаться, дойдя во второй половине дня до сильной магнитной бури класса G3.

Однако, в последний день июля возмущения магнитосферы Земли спадут. В среду магнитная буря постепенно прекратиться.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 186, комментариев: 0
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