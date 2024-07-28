76% россиян считают, что измена должна вести к разводу

76% россиян считают, что измена должна заканчиваться разводом, следует из результатов опроса портала Superjob.ru. В нем приняли участие 3000 граждан из всех регионов страны, включая ХМАО.

«В неверности признался каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно», − отмечают авторы исследования, уточняя, что верными своим партнерам остаются 70% мужчин и 80% женщин.

Основные причины измен включают семейные проблемы (14%), жажду новых впечатлений (12%), влюбленность и физиологические причины (по 9%). Мужчины чаще оправдывают измену жаждой новизны и физиологией, тогда как женщины ссылаются на семейные кризисы и месть мужьям.

Россияне довольно категоричны в отношении изменщиков: 39% однозначно считают, что за изменой должен следовать развод, а 37% скорее уверены в этом. Мужчины, несмотря на большую склонность к адюльтерам, чаще настаивают на разводе после измены.