Эксперт опроверг слух о запрете проживание на даче в зимний период

Некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что в России с 1 октября по 31 марта запрещено жить на даче. Такая информация была указана, например, на портале «Про город».

«Согласно новым регламентам, с 1 октября по 31 марта проживание на дачных участках запрещено. В период с апреля по сентябрь владелец может временно находиться на своих участках, но не более 180 дней в году. Постоянное проживание при этом не допускается», ‒ указали в сообщении.

Однако эта информация не является корректной. В России не устанавливали никаких сезонных запретов в использовании дач и загородных домов.

«Собственник дачного участка вправе использовать строения, возведенные на земле, в том объеме, в котором ему это необходимо, и круглогодично», ‒ объяснил член Комитета по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин изданию «Парламентская газета».

О том, какие запреты для дачников все же есть, и как дачники относятся к ним – читайте в нашем обзоре.