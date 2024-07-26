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​РГИС Тюменской области помогает в организации телемедицинских услуг

30 медучреждений Тюменской области подключены к РКИС

​РГИС Тюменской области помогает в организации телемедицинских услуг
Фото: vk.com/oblzdrav72

К региональной кардиологической информационной системе (РКИС) подключено 30 медицинских учреждений Тюменской области, в регионе работает 43 учетных центра. В систему поступает информация от 859 единиц медицинского оборудования с функцией дистанционной передачи данных. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Региональная кардиологическая информационная система помогает медицинским сотрудникам в организации телемедицинских услуг. Централизованно собирать информацию, хранить анализы результатов электрокардиограммы, вести единый архив теле-ЭКГ – все это позволяет сделать РКИС.

Благодаря системе, электрокардиограмма, зарегистрированная в самой отдаленной точке Тюменской области, в течение одной минуты передается на сервер кардиологического архива и становится доступной для анализа специалистом медицинской организации. Результат за секунды возвращается на аппарат ЭКГ, позволяя врачу максимально быстро принять верную тактику лечения.

С помощью системы медицинский сотрудник может в режиме реального времени просматривать заключения по пациентам, проводить описание кардиограммы, наблюдать динамику заболевания и оперативно корректировать терапию.

В Тюменской области с начала года проведено более 337 870 теле-ЭКГ, в среднем еженедельно выполняется порядка 12 500 теле-ЭКГ, отмечают в департаменте здравоохранения.


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26 июля в 21:25, просмотров: 224, комментариев: 0
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