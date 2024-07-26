Тюменская область ищет партнеров для инноваций в сфере ТЭК

В первый день рабочей поездки в Астану основной темой встреч, которые провел губернатор Александр Моор, стала перспектива сотрудничества между Тюменской областью и ведущими компаниями топливно-энергетического комплекса Казахстана в сфере поиска и внедрения инновационных технологических решений.

Глава региона рассказал о деятельности и перспективах развития тюменского Нефтегазового кластера руководителям ведущих нефтегазовой (АО НК «КазМунайГаз») и газовой (АО НК «QazaqGaz») компаний Казахстана. Кластер объединяет более 150 нефтесервисных компаний из более чем 20 регионов России, сообщил губернатор.

Участники встреч также ознакомились с презентацией проекта по созданию в Тюмени Межуниверситетского кампуса. «Кампус будет активно вовлечен в проведение исследований по направлениям технологического инжиниринга и создания новых материалов. Для этого также будет создана необходимая лабораторная инфраструктура. Мы заинтересованы в привлечении сильных партнеров, в том числе из дружественных России зарубежных стран», – подчеркнул Александр Моор.

Он пригласил представителей казахстанских компаний в Тюмень на Промышленно-энергетический форум TNF.

«Мы видим, что казахстанские компании заинтересованы действовать максимально практично и прагматично для получения конкретных результатов и экономических выгод. Мы приехали в Казахстан с таким же настроением. Чувствуем, что находимся в очень дружеской среде единомышленников. Поэтому видим сильные перспективы для сотрудничества», – прокомментировал Александр Моор, подводя итоги первого дня работы тюменской делегации в Республике Казахстан.