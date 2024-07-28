В тюменской ОКБ №2 создана новая операционная

В тюменской Областной клинической больнице №2 открыли рентгеноперационную по урологическому профилю. Создание операционной произошло по инициативе руководства ОКБ №2 при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области.

Современная операционная оснащена всем необходимым для проведения специализированных малоинвазивных вмешательств – здесь установлено эндоскопическое, рентгенхирургическое и ультразвуковое оборудование. Теперь врачи-урологи могут беспрепятственно проводить от пяти до семи экстренных оперативных вмешательств за сутки.

Одной из первых пациенток в новой операционной стала женщина, обратившаяся в приёмное отделение больницы с почечной коликой. По результатам КТ-исследования в мочеточнике обнаружили 6-миллиметровый камень. Пациентку направили в операционную, где провели малоинвазивное удаление камня –контактную уретеролитотрипсию. Уже на следующее утро женщина была выписана на амбулаторное лечение.

«Благодаря созданию операционной мы имеем возможность проводить лечение пациентам в срок до 4,5 часов с момента постановки диагноза. Ввиду этого снизилось время пребывания пациента в условиях профильного отделения. А также в некоторых случаях, когда удается провести оперативное вмешательство без дренирования мочевых путей, то можем пациента выписать на следующие сутки», – сообщил и.о. заведующего урологическим отделением Алексей Болдырев.