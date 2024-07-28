Пять школ отремонтированы, еще пять в планах – Александр Моор о развитии школьной инфраструктуры

За последние два года в Тюменской области капитально отремонтированы пять школ. В Министерство просвещения РФ направлены заявки на софинансирование капитального ремонта еще пяти школ на следующую бюджетную трехлетку. Четыре из них планируется обновить в Тюмени, одну – в Ишиме. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона в ходе объезда объектов в областной столице проверил, как идет капремонт второго корпуса средней школы № 22 на ул. Садовой. В здании проводится полная замена всех коммуникаций. Работы выполняются в рамках регионального проекта по модернизации школьных систем образования с привлечением средств федерального бюджета.

«После завершения капремонта в школе появится тренажерный зал, будут созданы условия для занятия настольным теннисом. Кроме того, будет восстановлен бассейн. Наша цель – полностью завершить работы и ввести здание в строй к 1 сентября 2025 года», – отметил Александр Моор.

Капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме планируется закончить к этому же сроку.

Губернатор напомнил, что в Тюменской области активно реализуется программа по строительству новых школ. В регионе продолжается замена деревянных зданий: две школы открылись в этом году в Вагайском и Тобольском районах. Школа, совмещенная с детским садом, должна открыться в поселке Московском Тюменского района. В микрорайоне Мелиораторов в Тюмени планируется сдать школу к концу 2024 года. В Тюменском районе к 1 сентября откроются две школы, отремонтированные за счет регионального бюджета.

Во всех школах Тюменской области продолжается подготовка к новому учебному году, проводятся поддерживающие ремонты.