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​17 автомобилей получили больницы Тюменской области для сельских территорий

Тюменские больницы получили 17 новых автомобилей для сельских территорий

​17 автомобилей получили больницы Тюменской области для сельских территорий
Фото: vk.com/oblzdrav72

Новым транспортным средством пополнился автопарк тюменской Областной больницы №9. Теперь в распоряжении Вагайской больницы санитарная машина Lada Niva Travel, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Автомобиль поможет участковым врачам и медсестрам оперативно выезжать на вызовы к пациентам, он также позволит доставлять маломобильных пациентов на обследования в больницу.

Санитарная машина поступила в медучреждение в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Это уже шестой автомобиль, поступивший в больницу по программе.

«Транспорт в наше время необходим постоянно. Мы обязаны обеспечить передвижение тем, кто работает в первичном звене – это фельдшеры, участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры. Поставка новой машины благоприятно отразится на сохранении жизни и здоровья наших жителей», – отметил главный врач ОБ №9 Павел Грибанов.

В этом году в больницы Тюменской области поступили все запланированные автомобили. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 7 медучреждений поступили 17 единиц автомобильного транспорта для сельских территорий региона. По одной машине получили Областные больницы №9, №4, №15 и №19, по два автомобиля поставили в Заводоуковскую и Исетскую больницы, 9 машин получила Областная больница №14.


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27 июля в 16:43, просмотров: 542, комментариев: 0
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