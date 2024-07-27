Тюменский опыт капремонта жилых домов признан лучшим в России

Специалисты Фонда развития территорий изучили работу информационной системы мониторинга жилищного фонда Тюменской области, которая используется для формирования и актуализации региональной программы капремонта.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов встретился с директором Фонда развития территорий Екатериной Антроповой. В ходе рабочей встречи отмечалось, что многоквартирные дома в регионе ремонтируют своевременно. В 2023 году были выполнены ремонтные работы во всех 644 домах, включенных в регпрограмму, благодаря чему 122 580 жителей области улучшили жилищные условия.

Управляющие организации и муниципалитеты своевременно вносят данные в систему мониторинга жилищного фонда Тюменской области. Система позволяет планировать и своевременно проводить капитальный ремонт жилья, а также видеть любые негативные изменения технического состояния домов и устранять их.

«За хорошими показателями всегда стоит большая работа. Опыт Тюменской области по организации мониторинга состояния жилищного фонда будет полезен многим субъектам РФ и поможет повысить эффективность региональных программ капремонта», – отметила Екатерина Антропова.

Сотрудники ФРТ вместе с представителями регионального Фонда капитального ремонта осмотрели многоквартирные дома в Тюмени, где ведутся или уже завершены работы по капремонту. Специалисты Фонда наметили ряд шагов по совершенствованию системы капремонта в регионе.