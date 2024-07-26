Минздрав РФ рассказал, к чему может привести сон меньше шести часов в сутки

Люди, которые спят меньше шести часов в сутки, имеют на 30% риск ранней смерти. Информацию об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% более высокий риск ранней смерти», ‒ заявил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

Также Михаила Мурашко добавил, что недостаток сна может снизить когнитивные функции и производительность труда на 40%.