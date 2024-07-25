Минтруд утвердил график праздничных дней на 2025 год

Минтруд России представил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. В следующем году россияне будут отдыхать в общей сложности 11 дней на новогодние праздники (с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года) и 8 дней на майские праздники (с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая).

Согласно проекту, нерабочими днями в 2025 году также будут:

22–23 февраля (День защитника Отечества);

8–9 марта (Международный женский день);

12–15 июня (День России);

2–4 ноября (День народного единства).

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что ежегодное утверждение переносов выходных дней, совпадающих с праздничными, проводится правительством для поддержания «рационального баланса» между работой и отдыхом граждан. Все изменения соответствуют Трудовому кодексу, который устанавливает, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов.