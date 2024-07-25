В России усилят борьбу с кибермошенничеством

Сегодня, 25 июля, в России вступают в силу изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе», которые направлены на повышение финансовой ответственности банков и усиление борьбы с кибермошенничеством. Клиенты смогут вернуть похищенные деньги, если они были переведены мошенникам, счет которых есть в специальной базе ЦБ РФ, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

«Законом предусмотрен двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента, а человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод. Как правило, преступники во время общения с жертвой настаивают на немедленных действиях, например, предлагают срочно «отменить заявку на кредит» и перевести деньги на безопасный счет. Нововведение защитит клиентов банков от таких мошеннических действий», – рассказал эксперт Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин.

Кроме того, по новым правилам банки будут блокировать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые выводят и обналичивают похищенные деньги. Это позволит сократить вывод украденных средств, а также повысит вероятность возврата денег клиенту.