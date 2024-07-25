Депутат ГД предложил запретить работу алкомаркетов в выходные

В России могут ввести законопроект, запрещающий работу алкомаркетов в выходные дни. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев порталу РИА Новости.

«Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», – сказал он.

По мнению депутата, сначала нужно законодательно определить, что именно является алкомаркетом. Как правило, это точка продаж, где алкоголь составляет не менее 70% ассортимента в магазине.