Росстат: в России больше нет семей, которым не хватает денег на еду

Согласно данным Росстата, в 2023 году в России не осталось домохозяйств, которым не хватает средств на еду. Доля семей, у которых хватает денег на все необходимые потребности, выросла до 3,4%, что является вторым наивысшим показателем после 3,5% в 2019 году, сообщает агентство «РИА Новости».

Доля домохозяйств, у которых хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, увеличилась до 36,6%. Это на два процентных пункта больше, чем ранее. Количество семей, которые не могут позволить себе товары длительного пользования, снизилось с 49,7% до 48,7%. Снизилась и доля семей, испытывающих трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ, − с 12,9% до 11,2%, подсчитали в Росстате.