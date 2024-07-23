​Число несовершеннолетних самозанятых в России выросло на 54%

По результатам 2023 года количество самозанятых в России в возрасте до 18 лет достигло 146 тысяч человек. Это на 54% больше по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Общее число самозанятых в России превысило 10 миллионов. С момента введения режима самозанятости россияне зарегистрировали доходы на сумму более 3,6 триллионов рублей, при этом средний чек составил 1830 рублей.

Эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац отметила, что молодые люди преимущественно заняты в сферах онлайн-услуг на цифровых платформах, торговли на маркетплейсах, творческих профессий, дизайна, SMM, контент-маркетинга и репетиторства. Привлекательность режима самозанятости заключается в простоте регистрации и гибкости условий работы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях 23 мая подтвердил, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года.

Также стало известно, что с 2026 года самозанятые смогут отчислять добровольные взносы в Соцфонд для получения больничных. Минтруд предложил связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. Этот показатель не может быть ниже МРОТ, который в 2024 году составляет 19 242 рубля в месяц. Подсчитать конкретные значения можно будет через приложение «Мой налог».